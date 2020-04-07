شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 283 إصابة جديدة وحالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة إن زيادة عدد الإصابات جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين الإماراتيين والمقيمين، كذلك تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي.
وأوضحت أنها سجلت حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية يعاني من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 12.
وأشارت الوزارة إلى شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 186.
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