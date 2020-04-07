شكرا لقرائتكم خبر عن 604 حالات.. تراجع وفيات «كورونا» في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا 604 حالات، اليوم، وهو أقل من عدد الحالات التي سُجلت أمس، والتي بلغت 636 حالة في حين سجل عدد حالات الإصابة الجديدة أدنى زيادة له منذ 13 مارس الماضي.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن إجمالي عدد حالات الوفاة في أكثر بلاد العالم تضررا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في 21 فبراير ارتفع إلى 17127 حالة.

وزاد إجمالي عدد الحالات المؤكدة 3039 حالة اليوم إلى 135586 حالة في ثاني تراجع يومي على التوالي مما يؤكد تزايد الثقة في أن هذا المرض يتراجع بفضل إجراءات العزل العام التي تم تطبيقها في التاسع من مارس.

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة 3599 حالة يوم أمس, وتراوحت الزيادات اليومية السابقة من 17 مارس في نطاق ما بين 4050 و6557 حالة.

وأعلن شفاء 24392 حالة اليوم من بين الحالات التي أصيبت أصلا مقابل 22837 حالة الليلة الماضية.