تونس تلوح بفرض الإقامة الجبرية بسبب خرق الحجر الصحي العام



هدد وزير الداخلية التونسي بفرض الإقامة الجبرية على المخالفين للحجر الصحي العام في مسعى لفرض المزيد من الالتزام في ظل مخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير هشام المشيشي إن الأجهزة الأمنية ستوقف وتفرض الإقامة الجبرية على المخالفين بسبب خروقات متكررة للحجر الصحي العام، بينما تؤشر وزارة الصحة إلى أسبوعين حاسمين في مكافحة الفيروس القاتل.

وقال الوزير: "الوضع خطير ولدينا تخوفات كبيرة. تمكّنّا من التحكم في تطور انتشار الفيروس عبر إجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال . لكن هناك حالة ارتخاء واستسهال".

وتابع الوزير "لا نريد الوصول الى صور صادمة حيث الموت على أعتاب المؤسسات الصحية".

وأفاد المشيشي بإيقاف 600 من المخالفين للحجر الصحي وفرض الإقامة الجبرية على 70 شخصاً حتى الآن.

وسجلت تونس منذ كشف الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد في الثاني من آذار/مارس الماضي زيادة مستقرة في عدد المصابين كما فرضت السلطات حجراً صحياً عاماً وقيوداً على حركة التنقل وحظر تجوال ليلي للحد من تفشي العدوى.

لكن وزير الصحة عبد اللطيف المكي حذّر من انتكاسة بسبب خروقات واسعة للحجر الصحي وتكدس المواطنين أمام مكاتب البريد والمؤسسات المحلية لاستلام المساعدات المالية التي وفرتها الحكومة.

وتتوقع وزارة الصحة ذروة انتشار الفيروس خلال الأسبوعين التاليين، وقال المكي اليوم: "الوضع لا يحتمل السكوت. نحتاج إلى الالتزام خلال أسبوعين. هذه قضية أمن قومي بامتياز".

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، سجلت تونس إصابة 596 شخصا بالفيروس ووفاة 22، يوم أمس الاثنين.

