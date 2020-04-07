خلال وقت قياسي.. اعتقال شخص قتل والده بدم بارد في بغداد

اعلن مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، عن اعتقال شخص قتل والده بدم بارد في العاصمة، مبينا ان اعتقال القاتل تم في وقت قياسي.

وقال الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد بضرورة تكثيف الجهود والقاء القبض على الجاني، ألقت مفارز شرطة المحمودية القبض على ابن أقدم على قتل والده رميا بالرصاص من خلال شباك غرفة زوجة والده الثانية".

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واضاف انه "في بداية الأمر ادعى ابناء الضحية ان الحادث ارهابي وبعد التعمق بالتحقيق افادة الزوجة الثانية أنها شاهدت الجاني يحمل بندقية كلاشنكوف"، مشيرا الى انه "بعد التحقيق مع الجاني اعترف صراحة انه قام بفعلته الشنيعة بسبب أمور مادية وقام بقتل والده".

واكد انه "تم رفع الاوراق امام أنظار القاضي لاجراء اللازم والقصاص منه لما اقترفت يداه".