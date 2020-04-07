صحة النجف: 41 ملامسا يغادرون الحجر الصحي دون اعراض مرضية

اعلنت دائرة صحة النجف، الثلاثاء، عن مغادرة 41 ملامسا الحجر الصحي دون اعراض مرضية.

وقال مسؤول وحدة الامراض التنفسية بدائرة الصحة ليث الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "غادر الحجر الصحي هذا اليوم الثلاثاء 41 مواطنا من الملامسين المحجورين صحيا ممن تم حجرهم على خلفية ملامستهم لمن تم تشخيص اصابتهم بفايروس كورونا"، مبينا ان "المحجورين وهم من الملامسين لخمس اصابات مؤكدة خضعوا طوال مدة الحجر الى متابعات من اطباء اختصاصيين ولم تظهر عليهم اية اعراض مرضية".

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واضاف ان "حجرهم كان احترازيا حماية لهم وللمجتمع خشية ان يكونوا تعرضوا للعدوى جراء ملامستهم لبعض الحالات المشخصة"، مشيرا الى ان "المحجورين كانوا ضيوفا اعزاء على الدائرة طوال وجودهم في الحجر الصحي ويحظون برعاية واهتمام كبيرين بناء على توجيه مدير عام دائرة الصحة رضوان الكندي".

وقدم شكره "لهم لما ابدوه من تعاون كبير مع الجهات الصحية"، موضحا ان "مجموع المحجورين المتبقين في الحجر الصحي بعد مغادرة هؤلاء اصبح 516 شخصا من كافة الاعمار وانهم موزعين على مدينة الزائرين التابعة للعتبة العلوية المقدسة والفنادق التي تم التبرع بها لهذا الغرض".