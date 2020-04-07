شفاء ٦ حالات مصابة بكورونا في مدينة الطب

اعلنت مدينة الطب في بغداد، الثلاثاء، عن شفاء ست حالات مصابة بكورونا.
وقالت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في المدينة انه "ست حالات مصابة بكورونا تماثلت الى الشفاء بعد ان اثبتت الفحوصات المختبرية والسريرية التي ظهرت الان ذلك".
واضافت ان "عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء التام اليوم عشرة حالات"، مشيرة الى انه "بذلك يصبح مجموع الحالات التي تم شفاؤها في مركز الشفاء ٣٣ حالة".
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