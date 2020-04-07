اجتماع لقيادة تحالف القوى برئاسة الحلبوسي بشأن تشكيل الحكومة

عقدت قيادة تحالف القوى العراقية، الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن تشكيل الحكومة. وقال التحالف في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قيادات تحالف القوى العراقية عقدت مساء اليوم اجتماعا برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي". Advertisements واضاف ان "الاجتماع جاء لحسم الخيارات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة المقبلة". فيما اكد مصدر سياسي ان "تحالف القوى سيدعم المرشح الذي يحظى بتوافق شيعي اكبر".

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