نص قرارات الاجتماع الثالث للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة عبد المهدي

اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الثلاثاء، عن قرارات اجتماعها الثالث برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "ناقشت القضايا الهامة المعدّة لجدول الأعمال، وفي مقدمتها الوضع الصحي وجهود مكافحة جائحة كورونا ومعالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسَبة، ولتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق وأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، وبحث موضوع اعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج الذين يواجهون ظروفا صعبة وايجاد اماكن مناسبة لإستقبالهم في ضوء المقترحات المقدّمة بهذا الخصوص".

وأشاد عبد المهدي بـ"الجهود والاجراءات الصحية وبروح التضامن والتكافل بين المواطنين"، مشيرا الى ان "للعراقيين العالقين في الخارج حقا علينا في إعادتهم ونطمئنهم الى حرصنا وجدية اجراءاتنا".

ووجه "بإجراء مراجعة لتسريع تلبية المطالب ووضع افضل الحلول والبت فيها في اجتماع خاص يعقد يوم غد برئاسته"، مشيدا بـ"جهود وزارة الصحة ولجنة الأمر الديواني ذات الصلة وبمبادرات التكافل الاجتماعي وتبرعات رجال الأعمال وبالدور المسؤول لوسائل الإعلام العراقية".

وقرر رئيس مجلس الوزراء "وضع مرتبه الشهري تحت تصرف صندوق دعم التكافل الاجتماعي الخيري"، داعيا "المسؤولين والميسورين للتبرع ولدعم الجهد الوطني والصحي والاجتماعي".

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وقررت اللجنة العليا تخصيص مبلغ ٦٠٠ مليار دينار للشهرين المقبلين تشمل نحو عشرة ملايين مواطن أو ميلوني رب اسرة، وتلقي المعلومات من المستحقين عبر تطبيق الهواتف الشخصية وبطريقة ميسّرة.

وتقرر خلال الاجتماع تمديد حظر التجوال الى يوم السبت 18-4 -2020، ومتابعة المعطيات الصحية الجديدة خلال هذا الاسبوع.

وعرض الوزراء نتائج عمل اللجان الخاصة بتوفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الخاص والعوائل المحتاجة وآليات الصرف.

واستعرضت اللجنة قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم والمتعلقة بتأجيل استيفاء اقساط القطاع الخاص للمصارف واجور الاراضي والخدمات والحصة التموينية للاشهر الثلاثة المقبلة.

وستعلن اللجنة العليا تفاصيل اخرى لمقرراتها في مختلف القضايا الصحية والاقتصادية .