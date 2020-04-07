مقتل اثنين من البيشمركة بهجوم لـ'داعش' في السليمانية

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل اثنين من البيشمركة في هجوم لـ"داعش" بالسليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر في تنظيم داعش هاجموا مساء اليوم قوات لواء شارزور بيشمركة في ناحية كولجو تابعة لقضاء كفري بالسليمانية، ما ادى الى مقتل عنصرين منهم".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجثتين الى الطب العدلي".