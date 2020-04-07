شفاء سبعة مصابين بكورونا في السليمانية

وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سبع حالات مصابة بكورونا تم شفاؤها اليوم من الفايروس".

واضافت ان "نتائج التحاليل المختبرية لهم كانت سالبة اي خالية من الفايروس".