65 وفاة و9248 إصابة بكورونا في إسرائيل منذ بداية تفشي الفيروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وصول حالات الوفاة في البلاد إلى 65 حالة، جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزارة الإسرائيلية وصول عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 9248 حالة.

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في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن آرون سيدمان، المواطن الإسرائيلي الذي يبلغ من العمر 92 عاما، تم شفاؤه من فيروس كورونا، بعدما أصيب به قبل أسبوع ومكوثه في المستشفى لفترة.

وأفادت الصحيفة بأن سيدمان كان مصارعا في شبابه وتمتع بصحة جيدة، وهو ما ساهم في الإسراع في شفائه من الفيروس، حيث نقلت الصحيفة على لسان الأطباء في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل، أنه كان يستجيب للعلاج بسرعة، وهو ما ساهم في سرعة شفائه.

وبالتوازي مع ذلك، نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها أن بلادها بصدد إجراء أول تجربة سريرية لعلاج وباء الكورونا في العالم.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن تلك التجربة هي الأولى حول العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلة: أبشروا