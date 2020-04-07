شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. الأرصاد تنبه من هطول أمطار غزيرة في القصيم والشرقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 نبهت الأرصاد السعودية، من هطول أمطار غزيرة في بعض مناطق المملكة.

Advertisements وبحسب مصادر، فإن الأمطار قد تصل إلى غزيرة، ومصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي القصيم و الشرقية. وأضافت المصادر إن الأمطار ستستمر حتى الساعة الـ2 صباحا.

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