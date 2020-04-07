اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، التزام المنازل أمر في غاية الضرورة لتخفيف نسبة الإصابة بفيروس كورونا، داعياً اللبنانيين إلى الإلتزام بتوصيات الحكومة ووزارة الصحة.
وعلق في مداخلة تلفزيونية، على موضوع ارتفاع تذاكر شركة طيران الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن "جميع شركات الطيران حول العالم تُمنى اليوم بخسائر فادحة نتيجة توقف الحركة لذا على الدولة التدخل والمساهمة في تخفيض سعر تذاكر العودة إلى لبنان"، معتبراً أن "حكومة اليوم هي حكومة الفرصة الأخيرة ولا تحسد على موقعها في ظل الظروف الصحية الحالية وحجم التحديات الموجودة"، موضحاً أنه "في ملف أجلاء اللبنانيين من دول الإنتشار هناك دول لا تشملها حركة الطيران وهذا يُمَثل تحدي جدي ويتطلب جهوداً مضاعفة".
وأكد جابر أن لديه معلومات عن تعميم آخر لمصرف لبنان يتم التحضير له، ليتمكن المودع الذي يمتلك أكثر من 3000 دولار أميركي أو 5 مليون ليرة لبنانية، من سحب بعض من إيداعاته، ويفترض أن يصدر بيان توضيحي لمصرف لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر جابر: حكومة اليوم هي الفرصة الأخيرة ولا تحسد على موقعها بظل كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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