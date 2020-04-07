جابر: حكومة اليوم هي الفرصة الأخيرة ولا تحسد على موقعها بظل كورونا

اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​ياسين جابر​، التزام المنازل أمر في غاية الضرورة لتخفيف نسبة الإصابة ب​فيروس كورونا​، داعياً ال​لبنان​يين إلى الإلتزام بتوصيات الحكومة و​وزارة الصحة​.

وعلق في مداخلة تلفزيونية، على موضوع ارتفاع تذاكر شركة ​طيران الشرق الأوسط​، مشيراً إلى أن "جميع شركات الطيران حول ​العالم​ تُمنى اليوم بخسائر فادحة نتيجة توقف الحركة لذا على ​الدولة​ التدخل والمساهمة في تخفيض سعر تذاكر العودة إلى لبنان"، معتبراً أن "حكومة اليوم هي حكومة الفرصة الأخيرة ولا تحسد على موقعها في ظل الظروف الصحية الحالية وحجم التحديات الموجودة"، موضحاً أنه "في ملف أجلاء اللبنانيين من دول الإنتشار هناك دول لا تشملها حركة الطيران وهذا يُمَثل تحدي جدي ويتطلب جهوداً مضاعفة".

وأكد جابر أن لديه معلومات عن تعميم آخر ل​مصرف لبنان​ يتم التحضير له، ليتمكن المودع الذي يمتلك أكثر من 3000 ​دولار​ أميركي أو 5 مليون ليرة لبنانية، من سحب بعض من إيداعاته، ويفترض أن يصدر بيان توضيحي لمصرف لبنان.