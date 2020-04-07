بلدية صيدا تعمم لوائح بأسماء المحال المعتمدة لصرف القسائم الشرائية

عممت ​بلدية صيدا​ لوائح بأسماء المحال والسوبرماركت الغذائية المعتمدة لصرف قسائم ​مساعدات​ ​البلدية​ الشرائية في صيدا والجوار، وعددها 65 محلا ومؤسسة، في إطار مواجهة تداعيات أزمة ​كورونا​. وأكدت البلدية "ضرورة التزام أصحاب المؤسسات المذكورة والمواطنين مقررات التعبئة العامة الصحية خلال صرف القسائم، من إرتداء الكمامات الواقية والقفازات وعدم الإزدحام داخل هذه المؤسسات"، متمنية على "أصحاب المحال والمؤسسات أن يأخذوا في الإعتبار الظروف المعيشية الخانقة على الجميع، ووجوب إعتماد أسعار مخفضة وتشجيعية لتمكين المواطنين من الإستفادة من هذه المساعدات ودعم صمودهم في منازلهم".

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