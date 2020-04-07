وهاب: ليس لدينا إلى حد الآن أي ملاحظة على آداء وسلوك الحكومة

أشار رئيس ​حزب التوحيد​ ال​لبنان​ي ​وئام وهاب​، إلى أنه "ليس لدينا إلى حد الآن أي ملاحظة على آداء وسلوك الحكومة الحالية وبالتحديد رئيسها ​حسان دياب​، الدولة تقوم بواجباتها مقابل أن دول كبيرة تعجز عن الإجراءات، وكل من يقترب من دياب سوف يضطر إلى مواجهتي"، متمنياً على رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ "عدم التصادم مع حكومة الرئيس حسان دياب وأقول له بعض الأشخاص لم يعد لديهم دور وعليك التعاطي مع الواقع الحكومي الجديد".

واعتبر وهاب في مقابلة تلفزيونية، أنه "منذ الأستقلال حتى اليوم ولبنان عرضة للتدخلات الخارجية الجميع يتدخل في لبنان وعلى مستوى جميع الملفات، أما ما يجري بين ​التيار الوطني الحر​ و​المردة​، يشابه ما يحصل بيني وبين النائب ​طلال ارسلان​، وأن الوسيلة الوحيدة هي الحوار، ويجب أن يمثل ​جبران باسيل​ و​سليمان فرنجية​ إلى نموذج للتعاون والتفاهم والحوار"، مشدداً على أن "إشادة رئيس الحكومة الأسبق ​سعد الحريري​ بآداء الحكومة موقف شجاع يستحق الثناء".

وأكد وهاب أنه لم يتعرض في كلامه عن المشاركين في الحرب الأهلية لحركة أمل وحصل رد من النائب علي بزي على أمر لم يحصل، مشيراً إلى أنه "لا عروبة بدون سوريا ودولة الإمارات هي الأجرأ عربياً في خطوة التعاطي المباشر معها، وفي الموضوع العربي، السعودية أقرب إلى الموقف الإماراتي وعلى مستوى لبنان هناك خلاف بين المملكة العربية السعودية والرئيس سعد الحريري وأيضاً هناك قرار بعدم تعويمه سياسياً".

وشدد وهاب على موضوع التكافل الإجتماعي في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي ترافقت مع تفشي فيروس كورونا، معتبراً أن "هناك قرار جامع وحاسم في الجبل ممنوع أن يجوع أحد".