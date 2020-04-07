عبد الصمد تلغي محضر حظر تجول لاعلامي: أعتبر نفسي خط الدفاع الأول عن الإعلاميين

أكدت وزير الاعلام الدكتورة ​منال عبد الصمد​ نجد، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انها "كوزيرة للاعلام في ​لبنان​ أعتبر نفسي خط الدفاع الأول عن الإعلاميين، لذلك، وفور ورود شكوى تتعلق بأحد الإعلاميين كان قد تم تحرير مخالفة مرورية بحقه من قبل ​القوى الامنية​ خلال ​حظر التجول​، بالرغم من أنه مشمول بالاستثناء، تابعت الأمر مع وزير الداخلية ​محمد فهمي​، وتم إلغاء المخالفة".

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