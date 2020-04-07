شدياق: تلقيت بفرح ان نتيجة فحص كورونا جاءت سلبية للمرة الثانية

أعلنت الوزير السابقة ​مي شدياق​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انها "تلقت بفرح نتيجة فحص ​فيروس كورونا​ التي جاءت سلبية للمرة الثانية"، شاكرة "الله على الشفاء تماماً". هذا وأعلنت شدياق، في وقت سابق، إصابتها بالفيروس القاتل، حيث لفتت الى انه "بعد العودة من العاصمة الفرنسية باريس في، ظهرت عليها بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بالفيروس مما استدعى الإلتزام فوراً بالحجر المنزلي"، مشيرة الى انها "أجريت فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض وتبين انه فيروس كورونا المستجد".

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