سلطات روسيا تعلن عن تطوير رقاقات تسمح بالكشف عن كورونا خلال دقائق

أعلنت رئيسة الوكالة الفدرالية الروسية للأبحاث الطبية البيولوجية فيرونيكا سكفورتسوفا، أن الوكالة نجحت في تطوير رقاقات خاصة تسمح بالكشف عن فيروس كورونا خلال دقائق معدودة.
و أشارت في حديث تلفزيوني، إلى أن "الرقاقات المبتكرة في روسيا تعتمد على تقنية التضخيم الأيزوثرمي، الأمر الذي يسمح بتحديد إصابة شخص بفيروس كورونا من عدمها خلال فترة زمنية تتراوح بين 15 أو 20 دقيقة".
و لفتت رئيسة الوكالة إلى أن اختبار الرقاقات الجديدة سيجري بموقع الوكالة في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، يوم الجمعة المقبل.
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