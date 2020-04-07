سلطات روسيا تعلن عن تطوير رقاقات تسمح بالكشف عن كورونا خلال دقائق

أعلنت رئيسة الوكالة ​الفدرالية​ الروسية للأبحاث الطبية البيولوجية ​فيرونيكا سكفورتسوفا​، أن الوكالة نجحت في تطوير رقاقات خاصة تسمح بالكشف عن ​فيروس كورونا​ خلال دقائق معدودة.

و أشارت في حديث تلفزيوني، إلى أن "الرقاقات المبتكرة في ​روسيا​ تعتمد على تقنية التضخيم الأيزوثرمي، الأمر الذي يسمح بتحديد إصابة شخص بفيروس كورونا من عدمها خلال فترة زمنية تتراوح بين 15 أو 20 دقيقة".

و لفتت رئيسة الوكالة إلى أن اختبار الرقاقات الجديدة سيجري بموقع الوكالة في ضواحي العاصمة الروسية ​موسكو​، يوم الجمعة المقبل.