أعلن المتحدث باسم مكتب حركة طالبان السياسي في قطر سهيل شاهين، عن أن الحركة سحبت مفاوضيها من أفغانستان بعد ساعات من تعليق محادثات بشأن عملية تبادل الأسرى مع الحكومة الأفغانية.
وأشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "التأخير المتعمد في الإفراج عن أسرانا يمثل خرقا لاتفاق السلام، ولذلك سنعيد فريقنا الفني من كابل".
ويجري الجانبان، طالبان والحكومة الأفغانية، محادثات في كابل منذ الأسبوع الماضي سعيا لوضع اللمسات النهائية على تبادل السجناء الذي كان يفترض أن يتم في 10 آذار.
كانت هذه تفاصيل خبر "طالبان" تسحب مفاوضيها من أفغانستان بعد تعليق محادثات تبادل الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.