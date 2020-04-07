"طالبان" تسحب مفاوضيها من أفغانستان بعد تعليق محادثات تبادل الأسرى

أعلن المتحدث باسم مكتب ​حركة طالبان​ السياسي في قطر سهيل شاهين، عن أن الحركة سحبت مفاوضيها من ​أفغانستان​ بعد ساعات من تعليق محادثات بشأن عملية تبادل الأسرى مع ​الحكومة الأفغانية​.

وأشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "التأخير المتعمد في الإفراج عن أسرانا يمثل خرقا لاتفاق السلام، ولذلك سنعيد فريقنا الفني من كابل".

ويجري الجانبان، طالبان والحكومة الأفغانية، محادثات في كابل منذ الأسبوع الماضي سعيا لوضع اللمسات النهائية على تبادل السجناء الذي كان يفترض أن يتم في 10 آذار.