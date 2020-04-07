الصحة المصرية: مصر سجلت 1322 مصابا بفيروس كورونا حتى الآن

أعلنت وزيرة ​الصحة​ المصرية هالة زايد، ان "مصر سجلت 1322 مصابا ب​فيروس كورونا​ حتى الآن في البلاد"، موضحة أن "الحالات التي شفيت بلغت 396 حالة"، مشيرة الى ان "نسبة 91% من الحالات الألف الأولى المصابة تلقت الرعاية الطبية في غرف ​المستشفيات​ العادية، فيما تم تقديم رعاية طبية أعلى لـ 9% فقط من إجمالي الحالات الألف الأولى، وأن 4% فقط من نسبة الـ 9% المشار إليها احتاجوا لرعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعي، و 5% تلقوا العلاج في غرف رعاية مركزة بدون الحاجة لأجهزة تنفس صناعي، ونوهت الوزيرة إلى أن الإحصاءات أشارت إلى أن نسبة 88% من الحالات المصابة ظهرت عليهم أعراض بسيطة".

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