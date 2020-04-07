السلطات الليبية: تسجيل إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 20

أعلنت السلطات الليبية في مدينة بنغازي شرقي البلاد، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 20 حالة "، موضحة ان "الحالة عادت من تركيا عبر تونس قبل 20 يوما ويبلغ عمرها 55 سنة".
هذا وأعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبي المؤقتة، إبراهيم بوشناف، في وقت سابق، "تمديد حظر التجول الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع انتشار الوباء، وفرضت السلطات حظر التجول من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السابعة صباحاً، بجانب منع استخدام وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المدن والقرى، بالإضافة إلى استمرار قفل المنافذ البرية والبحرية والجوية فيما يخص حركة الأشخاص".
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