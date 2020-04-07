السلطات الليبية: تسجيل إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 20

أعلنت السلطات الليبية في مدينة ​بنغازي​ شرقي البلاد، "تسجيل إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد ليرتفع إجمالي ​حالات​ الإصابة في البلاد إلى 20 حالة "، موضحة ان "الحالة عادت من ​تركيا​ عبر تونس قبل 20 يوما ويبلغ عمرها 55 سنة".

هذا وأعلن وزير الداخلية في ​الحكومة​ الليبي المؤقتة، إبراهيم بوشناف، في وقت سابق، "تمديد ​حظر التجول​ الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع انتشار الوباء، وفرضت السلطات حظر التجول من ​الساعة​ الثالثة مساء حتى الساعة السابعة صباحاً، بجانب منع استخدام وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المدن والقرى، بالإضافة إلى استمرار قفل المنافذ البرية والبحرية والجوية فيما يخص حركة الأشخاص".