الجيش: إصابة ضابط و12 عسكري باعتداء من اهالي موقوفي سجن القبة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن إصابة ضابط و12 عسكري من الجيش باعتداء من قبل بعض أهالي الموقوفين في سجن القبة.
وأوضحت مديرية التوجيه في بيان أنه "بتاريخه، وعلى اثر قيام أعمال شغب داخل سجن القبة- طرابلس، تعرضت دورية من الجيش للرشق بالحجارة و قطع الزجاج والمفرقعات من قبل أهالي بعض الموقوفين وعدد من الأشخاص الّذين حاولوا اقتحام السجن ما أدى إلى إصابة ضابط و12 عسكرياً بجروح. ولا تزال وحدات من الجيش اللبناني تعمل على تطويق الحادث وإعادة الوضع إلى طبيعته".
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