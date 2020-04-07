مدير قسم الأمراض المعدية بوزارة الصحة الإيطالية: المنحنى الوبائي في البلاد بدأ بالانحدار

أكد مدير قسم ​الأمراض​ المعدية في المعهد الإيطالي العالي للصحة جيوفاني ريتزا، "بدء انحدار المنحنى الوبائي في ​إيطاليا​ الذي يعكس وتيرة زيادة الوفيات والإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد".

هذا وصنفت منظمة ​الصحة​ العالمية، في آذار الماضي، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة"، معربة عن "قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.