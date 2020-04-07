ارتفاع عدد وفيات كورونا بإسرائيل لـ65 شخصا والإصابات لـ9248 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 65 حالة وعدد الإصابات إلى 9248 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، مؤكدةً أن 149 مصابا بحالة خطرة، و117 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن الإغلاق الكامل في البلاد ومنع التنقل بين المدن وتشديد إجراءات الحجر المنزلي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ولم تستبعد وزارة الصحة تخفيف الإجراءات بعد أن تصل الأعداد اليومية للإصابات الجديدة إلى العشرات بدلا من المئات كما هو الأمر الآن.
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