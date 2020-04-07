إصابات كورونا المؤكدة عالميا تتجاوز 1.4 مليون وأكثر من 80 ألف وفاة

أشارت آخر الإحصائيات الخاصة بتفشي ​فيروس كورونا​ في العالم إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس تجاوزت 1.4 مليون، فيما فقد أكثر من 80 ألف شخص حياتهم جراء العدوى.

وأظهرت أرقام موقع worldmeter المختص في تتبع انتشار الفيروس، أن عدد الإصابات المؤكدة تجاوز مليون و410 آلاف حالة، فيما ارتفعت الوفيات لأكثر من 81 ألف حالة. في المقابل، تجاوز عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 300 ألف شخص. وتعتبر ​الولايات المتحدة​ و​إسبانيا​ و​إيطاليا​ و​فرنسا​ أكثر الدول تضررا بالفيروس، الذي انتشر في أغلب دول العالم تقريباً.