ترمب يوجّه انتقادات حادّة لمنظّمة الصحّة العالمية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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واشنطن: وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء انتقادات حادّة لمنظّمة الصحّة العالمية، متّهماً إياها بالتقرّب من الصين وبسوء إدارة أزمة وباء كورونا.

وقال ترمب في تغريدة إنّ "منظّمة الصحّة العالمية أخفقت"، في الوقت الذي تخطّت فيه حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 11 ألفاً.

وتابع الرئيس الأميركي "الغريب أنّها (المنظمة) مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكنّ تركيزها منصبّ على الصين".

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وأضاف "لحسن الحظ رفضت نصائحها الأولية بإبقاء الحدود مع الصين مفتوحة. لمَ أعطونا توصيات خاطئة إلى هذا الحدّ؟".

والولايات المتّحدة أكثر دولة في العالم تسجيلاً للإصابات المؤكّدة بكوفيد-19.

وفي الأيام الأخيرة لا تنفك الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تتخطّى الألف حالة، مما يقرّبها أكثر فأكثر من الحصيلة التراكمية للوفيات في كل من إيطاليا وإسبانيا.