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ترمب يوجّه انتقادات حادّة لمنظّمة الصحّة العالمية

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
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واشنطن: وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء انتقادات حادّة لمنظّمة الصحّة العالمية، متّهماً إياها بالتقرّب من الصين وبسوء إدارة أزمة وباء .

وقال ترمب في تغريدة إنّ "منظّمة الصحّة العالمية أخفقت"، في الوقت الذي تخطّت فيه حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 11 ألفاً.

وتابع الرئيس الأميركي "الغريب أنّها (المنظمة) مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكنّ تركيزها منصبّ على الصين".

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وأضاف "لحسن الحظ رفضت نصائحها الأولية بإبقاء الحدود مع الصين مفتوحة. لمَ أعطونا توصيات خاطئة إلى هذا الحدّ؟".

والولايات المتّحدة أكثر دولة في العالم تسجيلاً للإصابات المؤكّدة بكوفيد-19.

وفي الأيام الأخيرة لا تنفك الحصيلة اليومية لوفيات في الولايات المتحدة تتخطّى الألف حالة، مما يقرّبها أكثر فأكثر من الحصيلة التراكمية للوفيات في كل من إيطاليا وإسبانيا.

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