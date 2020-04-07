الاتحاد الاوروبي سيقدم استراتيجية منسقة للخروج من العزل

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بروكسل: ستعرض رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء "توجيهات" لضمان خروج منسق من فترة العزل المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلن الثلاثاء المتحدث باسمها.

وقررت المفوضية وضع اعتبارا من هذا الأسبوع توصياتها على الطاولة في حين قدمت دولتان عضوان، النمسا والدنمارك، خططا لذلك.

وقال إريك مامر خلال مؤتمر صحافي "غدا (الأربعاء) ستتبنى المفوضية توجيهات وستعرض رؤيتها حول تطبيق الدول الأعضاء بطريقة منسقة وعندما يحين الوقت تدابير للخروج من فترة العزل وعموما الإجراءات الاخرى المتخذة في هذا الإطار".

وأوضح "نعتقد أنه من المهم الخروج بهذه المقترحات الآن بما أن بعض الدول الأعضاء بدأت تعلن عن خطوات أولى في هذا الاتجاه للأسابيع المقبلة ومن الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نقوم بذلك بطريقة منسقة".

وأفاد مصدر أوروبي أن هذه القضية مصدر "قلق كبير" للقادة الأوروبيين "لأنه لن يكون تم بعد القضاء على الفيروس" وسيطرح ذلك مشكلة في حال رفعت إجراءات العزل "بطريقة غير منظمة".

وكان مسؤول قال في العاشر من آذار/مارس خلال أول مؤتمر عبر دائرة الفيديو المغلقة للدول الأعضاء ال27 للبحث في الأزمة "لم نطبق تدابير العزل بطريقة جيدة لكن علينا الخروج منها" كما نقل أحد المشاركين لوكالة فرانس برس.

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وقال مامر إن الدنمارك والنمسا أبلغتا مسبقا المفوضية والدول الأعضاء باستراتيجيتها.

وأضاف المتحدث "نفهم بأن تكون هذه الاستراتيجيات تدريجية تطبق خطوة تلو الأخرى وهو عنصر مهم سنسلط الضوء عليه" الأربعاء.

ونشرت النمسا الإثنين جدولا زمنيا يفصل خطتها لتخفيف القيود المطبقة بسبب الوباء وتبدأ بإعادة فتح المتاجر الصغيرة بعد عيد الفصح.

من جهتها أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريديريكسن في اليوم نفسه عن رفع تدريجي للقيود مع إعادة فتح دور الحضانة والمدارس الابتدائية اعتبارا من 15 نيسان/أبريل.

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