جوجل تطلق خدمة إخبارية جديدة لمعلومات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة جوجل الأمريكية مركزًا لأخبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ضمن خدمة أخبارها "Google News"، وذلك لمساعدة الأشخاص على تحديث معلوماتهم من مصادر موثوقة.

وقالت الشركة: "سنستمر في العمل على تسليط الضوء على الأخبار العالية الجودة وذات الصلة حول كورونا، للأشخاص حول العالم خلال الأسابيع المقبلة".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، تريد "جوجل" الحفاظ على تغطية موثوقة في مكان واحد، بحيث ينظم المركز الأخبار الواردة من مصادر عالمية ومحلية موثوقة؛ لمساعدة القراء في الوصول إلى أحدث الإرشادات المتعلقة بكورونا.

ويمكن تحديد المناطق التي يريد المستخدم تحديث معلوماتها بشكل خاص، كما يمكن لـ"جوجل" تسليط الضوء على القصص حسب المواضيع، مثل الاقتصاد والصحة والسفر، ويجلب أكثر الأخبار المحلية صلة بالمستخدم، من ضمنها التغريدات المنشورة من السلطات المحلية.

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وتجلب الخدمة الجديدة أحدث الإرشادات المتعلقة بالوقاية والأعراض والعلاج من منظمة الصحة العالمية.

كما تعمل "جوجل" أيضًا على ميزة مخصصة للتحقق من الحقائق لإزالة المعلومات الخطأ المحيطة بالفيروس، لكنها لا تزال تحت الاختبار.

ووسّعت "جوجل" تغطيتها الإخبارية حول كورونا، ضمن مساعدها الذكي الصوتي "Google Assistant"؛ لتوفير أحدث التحديثات بمزيد من اللغات، حيث يمكنك أن تسأل المساعد الصوتي "ما آخر الأخبار عن فيروس كورونا؟"، من أجل الحصول على تحديثات سريعة وسهلة في الوقت المناسب من موفري الأخبار ذات الصلة، وهذه التجربة متاحة عالميًا على الأجهزة المحمولة وبأكثر من 10 لغات على مكبرات الصوت المنزلية الذكية والشاشات الذكية.

كما تعمل الشركة على تحديث تطبيقها للبودكاست، لكي يتضمن مكانًا مخصصًا بعدة لغات لفيروس كورونا.

ويتوفر مركز أخبار فيروس كورونا المستجد عبر نظامي تشغيل "آي أوإس" و"أندرويد" و"الويب"، في أكثر من 20 دولة، على أن يصل إلى المزيد من الدول في الأسابيع المقبلة.​