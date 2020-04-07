جامعة جونز هوبكنز تكشف حصيلة وفيات كورونا في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

تجاوزت وفيات فيروس كورونا المستجد، 80 ألف حالة على مستوى العالم، وفقًا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأشارت إحصائيات الجامعة المرموقة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم وصل إلى نحو 4ر1 مليون حالة.

وكان أكبر عدد لوفيات الفيروس في إيطاليا بـ 17 ألف حالة، تلتها إسبانيا بنحو 13 ألف و900 حالة ثم الولايات المتحدة بأكثر من 12 ألف حالة ثم فرنسا بأكثر من عشرة الآف حالة.

وكانت أعلى نسبة لمعدل الإصابات لكل مئة ألف نسمة من السكان، في كل من إيطاليا وإسبانيا بنحو 27 حالة لكل مئة ألف نسمة، فيما وصل هذا المعدل في أمريكا إلى 3ر3 حالة، وفي ألمانيا إلى 2ر2 حالة، وفي الصين إلى 2ر0 حالة.