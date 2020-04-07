رئيس رواندا: كورونا يمنع إحياء ذكرى الإبادة الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كيجالي - (د ب أ)

صرح الرئيس الرواندي بول كاجامي، اليوم الثلاثاء، بأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) يمنع إحياء الذكرى السنوية لمئات الآلاف الذين قتلوا في الإبادة الجماعية في رواندا التي وقعت قبل 26 عامًا.

وقال كاجامي إن المواطنين لن يتمكنوا من الاجتماع وتعزية بعضهم البعض كما هو معتاد في هذه الذكرى السنوية بسبب مرض كوفيد 19 .

يشار إلى أنه في عام 1994، قتل أفراد من أغلبية الهوتو في رواندا حوالي 800 ألفا من أقلية التوتسي وعددا من أفراد الهوتو المعتدلين.

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وعادة ما يتم احياء ذكرى الابادة الجماعية في جميع أنحاء البلاد في 7 أبريل.

ومع ذلك، فإن تنقلات الروانديين مقيدة بسبب حظر تجول على مستوى البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحتى الآن،فإنه تم تسجيل ما لا يقل عن 105 إصابة مؤكدة في رواندا.