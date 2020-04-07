هيئة المساواة بين الجنسين تشيد بجهود القومي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي:

أشادت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في مصر، بجهود المجلس القومي للمرأة لضمان تبني منظور النوع الاجتماعي بخطة مواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، والذى يتضح من إصدار أول ورقة سياسات تحدد " خطة الاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء إنتشار فيروس كورونا كوفيد-19"، والبدء فى المتابعة الدورية لسياسات الدولة من منظور النوع الإجتماعي من أجل تتبع استجابة الحكومة للأزمة لضمان أن تراعى إحتياجات المرأة والرجل معاً.

وأوضحت الهيئة في بيان لها الثلاثاء، أن التدابير تعزز من التزام المجلس القومي للمرأة بتقديم سياسة المشورة القائمة على الأدلة لضمان تطبيق منظور النوع الإجتماعي بشكل ملائم في خطط الدولة المصرية لمواجهة فيروس كوفيد-19.

وتتناول ورقة السياسات المحاور التالية: أ- التأثير على المكون الإنساني (الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية).

ب- فعالية المرأة واتخاذ القرار( منع العنف ضد المرأة وتعزيز قيادة وتمثيل المرأة).

ج- التأثير على الفرص الاقتصادية.

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د- تعزيز البيانات والمعرفة، وتدعو الورقة أيضاً لاتخاد المزيد من التدابير في كل من هذه الجوانب.

وأعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تقديرها للشراكة مع الحكومة المصرية في ظل جهود الحكومة لضمان أن تكون الاستجابة لمواجهة فيروس كوفيد-19 أكثر فعالية للجميع، بما في ذلك النساء والفتيات.

وتضمنت قرارات الحكومة ما يلي: الحزمة التمويلية التى تقدمها الحكومة المصرية والتي تشمل قدر أكبر من الحوافز لقطاعات ذات نسبة تمثيل عالية من العاملات، مثل السياحة والزراعة، وزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة للحماية الإجتماعية بإجمالي 100 ألف أسرة إضافية "حيث تمثل النساء أكثر من 80% من المستفيدين/المستفيدات من البرنامج"، وإدراج عملاء قطاع التمويل متناهى الصغر في قرار البنك المركزي المصري بتأجيل أقساط القروض (حيث تشكل النساء أكثر من 70% من عملاء التمويل متناهى الصغر).

وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بخفض العمالة بالقطاع العام، تضمن إجراءات حماية للنساء مثل منح أجازة استثنائية للعاملات الحوامل والأمهات العاملات اللاتي لديهن أطفال تحت سن 12 عاماً طوال فترة تنفيذ القرار، وتماشيا مع هذا القرار، أعلن الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة إنه يستقبل شكاوى العاملات بالقطاع العام ممن تواجهن أية صعوبات فيما يخص تنفيذ قرار رئيس الوزراء.

وتقّدر هيئة الأمم المتحدة للمرأة النهج المراعي للنوع الاجتماعي الذى تتخذه الحكومة المصرية في مواجهتها لفيروس كوفيد-19 وستستمر في دعم الجهود الوطنية من أجل إتخاذ المزيد من التدابير، تماشيا مع مسؤولياتها، والتى تتضمن تعزيز حقوق النساء أثناء هذه الأوقات الصعبة.​