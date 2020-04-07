تدريب أطباء الامتياز في أسوان على مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قال عميد كلية الطب بجامعة أسوان، الدكتور محمد زكي الدهشوري، إنه جرى اليوم الثلاثاء، حصر أعداد طلاب الامتياز والدفعة النهائية، والأطباء المقيمين، وذلك لإعدادهم وتدريبهم بشكل كامل على مواجهة فيروس كورونا الكستجد، وعلى طرق مكافحة العدوى والتعامل مع حالات الرعاية المركزة والتعامل على أجهزة التنفس الصناعي.

أكد الدهشوري على أن التعليم عن بعد يسير بشكل طيب، وتم رفع المقررات العلمية للطلاب على موقع الجامعة، ويقوم أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مباشرة مع الطلاب.

وأضاف الدهشوري أن أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفى الجامعي تتم على قدم وساق، وسيتم التعقيم أكثر من مرة، وسيتم فتح الاستقبال والعناية المركزة بعد انتهاء اعمال التعقيم والتطهير بالكامل، والتأكد من صلاحيتهم، وبعد وصول مستلزمات التشخيص السريع للحالات، وذلك حرصًا على سلامة المرضى والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى. ​