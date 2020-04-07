"الأياتا" يصدر تقرير السلامة الجوية: 8 حوادث مميتة للطائرات في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" تقريره السنوي للسلامة لعام 2019، وأوضحت نتائجه تحسناً في مستويات السلامة لشركات الطيران بالمقارنة مع العام 2018.

وأشار التقرير إلى أن 2019 شهدت 8 حوادث طائرات مميتة، و4 نفاثة و4 توربينية تسببت في وفاة 240 شخص، بينما 11 حادثة مميته ووفاة 523 شخصًا خلال 2018 .

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وصرح ألكسندر دو جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "إن صحة وسلامة الركاب وأطقم الطيران تعد أولوية قصوى لدى قطاع النقل الجوي، ويؤكد التقرير أنه على الرغم من ان القطاع يواجه في الوقت الحالي أزمة غير مسبوقة له، إلى أننا ملتزمون في جعل القطاع أكثر سلامة".

قال ألكسندر : "تشير نتائج التقرير إلى أنه من الممكن لأي مسافر السفر يومياً ولمدة 535 عاما قبل أن يتعرض إلى حادث مميت، ونحن نعلم أن حادث واحد مميت يعد خسارة كبيرة بالنسبة لنا وينجم عنه مأساة كبيرة، كما نستأثر منها دروس كثيرة لجعل القطاع أكثر أماناً".

وأظهرت المؤشرات لعام 2019 لمعدل حوادث شركات الطيران المسجلة في قائمة "الإياتا" لتدقيق السلامة التشغيلية تحسنناً بواقع الضعف بالمقارنة مع الطائرات غير المسجلة ، كما سجل العام 2019 تحسنناً أكثر من مرتين ونصف بالمقارنة مع معدل فترة 5 سنوات السابقة ، حيث يتعين على جميع أعضاء الاتحاد الالتزام بضوابط IOSA، وأن هنالك 439 شركة طيران مسجلة من بينها 139 غير أعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي.​