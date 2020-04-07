بالتليسكوب.. كيف بدا أجمل قمر عملاق في سماء القاهرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - عمرو عبدالوهاب:

أرسل الفلكي الدكتور عمرو عبدالوهاب، رئيس جمعية مصطفى محمود الفلكية، صورة إلى موقع الخليج 365، للقمر العملاق ملتقطة بالتليسكوب.

وشهدت الأرض مساء اليوم الثلاثاء، أجمل قمر عملاق في عام 2020.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن بدر شهر شعبان لعام 1441 يكتمل في الساعة 4:35 من فجر غدٍ الأربعاء 8 أبريل 2020م بتوقيت القاهرة، وبذلك سيبدو أكبر من حجمه المعتاد، وبالتالي ألمع من حالته المألوفة.

وتابع: على الرغم من أنه يطلق عليه اسم القمر العملاق الوردي، فإن ضوء القمر لن يكون ورديًا بالفعل، وبالرغم من أن القمر سيبدو عملاقا طوال الليل إلا أن ذروته ستكون في التوقيت المذكور عاليه في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.