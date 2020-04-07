1255 مشروعا بـ 16.5 مليار ريال قدمها مركز الملك للإغاثة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في مايو 2015 حتى شهر مارس 2020 بتنفيذ 1255 مشروعًا، شملت مختلف دول وشعوب العالم المحتاجة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات و368 مليونا و256 ألف دولار أمريكي «16 مليار ريال و423 مليونا و680 ألف ريال»، وذلك بالتعاون مع 144 شريكا محليا وإقليميا ودوليا، حيث جاءت في مقدمة الدول المدعومة الجمهورية اليمنية بنسبة 68.45% من المشاريع، تلتها فلسطين بنسبة 8.18%، ثم سورية بنسبة 6.61%، فالصومال بنسبة 4.39%.

إيواء وإصحاح

نفذ المركز في اليمن حتى مارس الماضي 453 مشروعا بقيمة مليارين و990 مليونا و268 ألف دولار، بالتعاون مع 80 شريكًا، كان للقطاع الصحي 204 مشاريع، وقطاع الأمن الغذائي 79 مشروعا، و26 مشروعا نُفذت في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و21 مشروعا في التعافي المبكر، و27 مشروعا في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و26 مشروعا في مجال الإيواء، و21 مشروعا في الحماية، و15 مشروعا في القطاع التعليمي، و7 مشاريع في الخدمات اللوجستية، و7 مشاريع أخرى في التغذية، ومشروع واحد في الاتصالات في حالات الطوارئ، فضلاً عن 19 مشروعا في قطاعات أخرى.

دعم وتنسيق

في فلسطين، قام المركز بتنفيذ 84 مشروعا للمحتاجين بقيمة إجمالية تبلغ 357 مليونا و372 ألف دولار، بالتعاون مع 17 شريكا، حيث نُفذ 19 مشروعا في القطاع الصحي، و31 مشروعا في الأمن الغذائي، و11 مشروعا في الإيواء، و11 مشروعا آخر في قطاع التعليم، إضافة إلى مشروعين في الخدمات اللوجستية، ومشروعين آخرين في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين في التعافي المبكر، ومشروع واحد في الحماية، ومشروع واحد أيضا في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و4 مشاريع في قطاعات متعددة أخرى.

خدمات لوجستية

نفذ المركز منذ تأسيسه حتى مارس 2020 في سوريا 211 مشروعا بقيمة 288 مليونا و851 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 40 شريكًا، كان لقطاع الأمن الغذائي 78 مشروعا، وقطاع الإيواء 52 مشروعا، وقطاع الصحة 36 مشروعا، و11مشروعا في التعليم، و4 مشاريع في الأعمال الخيرية، و4 مشاريع مثلها في الحماية، و3 مشاريع في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و3 مشاريع أخرى في التعافي المبكر، إضافة إلى مشروعين في قطاع التغذية، ومشروع واحد في الخدمات اللوجستية، ومشروع آخر في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، فضلاً عن 16 مشروعًا في قطاعات أخرى.

العمليات الإنسانية

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة للمتضررين في الصومال 50 مشروعا بقيمة 191 مليونا و976 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 7 شركاء، شملت 25 مشروعا في مجال الأمن الغذائي، و10 مشاريع في المجال الصحي، و3 مشاريع في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين في القطاع الإيوائي، و4 مشاريع في التعافي المبكر، إلى جانب مشروعين في قطاع التغذية، ومشروع واحد في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، فضلاً عن دعم المركز 3 مشاريع في قطاعات متعددة.

مشاريع بدول مستفيدة

اليمن

453

مشروعًا بقيمة مليارين

204 القطاع الصحي

79 الأمن الغذائي

26 دعم و تنسيق العمليات الإنسانية

21 التعافي المبكر

27 المياه والإصحاح البيئي

26 الإيواء

21 الحماية

15 القطاع التعليمي

7 الخدمات اللوجستية

7 التغذية

19 في قطاعات أخرى

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فلسطين

84

مشروعًا

19 القطاع الصحي

31 الأمن الغذائي

11 الإيواء

11 قطاع التعليم

2 الخدمات اللوجستية

2 المياه والإصحاح البيئي

2 التعافي المبكر

4 مشاريع في قطاعات متعددة

سورية

211

مشروعًا

78 الأمن الغذائي

52 قطاع الإيواء

36 الصحة

11 التعليم

4 الأعمال الخيرية

4 الحماية

3 قطاع المياه

3 التعافي المبكر

16 قطاعات أخرى