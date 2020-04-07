مقتل 25 جنديا في مالي

قالت حكومة مالي، إن ما لا يقل عن 25 جنديا لقوا حتفهم عندما هاجم إرهابيون مجهولون قاعدة للجيش شمال البلاد. وتابعت الحكومة -في بيان- إن 6 جنود آخرين أصيبوا عندما استهدف الهجوم قاعدة للجيش في بلدة باما بإقليم جاو، على بعد 320 كلم شرق مدينة تمبكتو، في الساعات الأولى من صباح أمس، فيما لقى 10 إرهابيين حتفهم في الاشتباكات التي أعقبت الهجوم.



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