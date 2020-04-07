

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف إن «وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيدير شؤون البلاد خلال فترة وجود رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة». وأضاف في تصريح له أمس أن أي قرار بشأن رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا المستجد لن يتأجل وسيتخذه وزير الخارجية البريطاني في غياب رئيس الوزراء البريطاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راب يدير شؤون بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.