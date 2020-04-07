محكمة أسترالية تبرئ كاردينالاً

برّأت المحكمة العليا في أستراليا، أمس، الكاردينال جورج بيل، أحد كبار المسؤولين السابقين في الفاتيكان، من تهم الاعتداء جنسياً على قاصرين الذي دانته بها محكمة استئناف، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً، في انتصار مبين للأسقف الذي لطالما دفع ببراءته.



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