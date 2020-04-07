مصر تسجل 128 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الثلاثاء، أن مصر سجلت 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

والعدد المسجل اليوم أقل من حالات الإصابة التي أحصيت، أمس الاثنين، وبلغت 149 حالة.

وقالت وزيرة الصحة، في بيان، إنه تم تسجيل تسع حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 94.

وقالت الوزيرة إن من بين المصابين الجدد عائدين من الخارج ومخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها سابقا.

كما أعلت الوزيرة شفاء 17 مصابا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، حتى الثلاثاء، بلغ 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفعت لتصبح 427 حالة.

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