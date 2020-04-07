السعودية تتوقع تراوح الإصابات بكورونا بين 10 آلاف و200 ألف

كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، توقعت أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الدكتور الربيعة تأكيده، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات، منتقداً عدم التزام بعض أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، ومعتبراً أن "ذلك يدل على أننا بحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر تحمينا وتحمي المجتمع من هؤلاء، حيث نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعاً بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار هذه الجائحة، وإلا فإن التوقعات في قادم الأيام لا تشير إلى أن أرقام الإصابات في تناقص بل في تزايد مستمر".

ولفت الدكتور الربيعة إلى أنه، برغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة، فقد أشارت الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة، لا يزال مرتفعاً جداً حيث أنه الآن 46 في المائة من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية وهذا لا يحقق الهدف المطلوب. لذا، تم تطبيق منع التجول الكامل في مدن ومحافظات عدة.

وأوضح أن المملكة قامت بتلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة، والتي بلغت حتى الآن 15 مليار ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي في مواجهة هذه الجائحة، مشيراً إلى أنه إضافة إلى هذه المبالغ، فإن الوزارة قد رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريال إضافية وتمت الموافقة على رصدها.

وقال وزير الصحة "تقوم خطتنا التي نعمل عليها حالياً في بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيداً من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية. فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، كلما تمكنا من الاستفادة من آخر العلاجات أو اللقاحات التي تثبت فائدتها طبياً لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين".

واعرب وزير الصحة السعودي عن أمله في أن "يقوم المواطنون والمقيمون بالمساعدة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة وعلى أكبر قدر من المسؤولية، حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جداً من حيث زيادة عدد الإصابات كما حدث في عدد من الدول، في حين أن محاصرتنا لعدد الإصابات والسيطرة عليها في الأعداد الحالية لمدة من أربعة أشهر إلى سنة، يضمن لنا جاهزيتنا في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي مع هذه الجائحة بأفضل طريقة".

وأعلنت السعودية تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصل بذلك عدد الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 2795 حالة. من بين هذه الحالات عدد من الحالات النشطة يبلغ 2139 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي أن عدد الحالات، التي تعافت اليوم، بلغ 64 حالة ليبلغ بذلك عدد حالات التعافي 615 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 41 حالة وفاة.

وقررت السعودية، إلحاقاً بمنع التجول على مدار 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات، تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن "ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم غد الأربعاء".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إنه يسمح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة، مؤكداً السماح بعمل محلات الغاز ومغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وكذلك أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات (داخل محطات الوقود).

وأشار إلى استثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك من منع التنقل والسماح لهم بمتابعة أعمالهم، وذلك من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعياً عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة (شرطة المنطقة)، لافتاً إلى أن منع التجول لا يشمل العاملين في الجمعيات الخيرية والمتطوعين ومراكز الأحياء من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصرًا.

واختتم بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.