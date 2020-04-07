ملك البحرين وسلطان عمان يبحثان هاتفياً جهود التصدي لفيروس «كورونا»

استعرض جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي مع جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجهود المبذولة على مختلف الصعد في التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا، والتخفيف من آثاره على البشرية.
وتوجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الاتصال بالدعاء إلى الله العلي القدير بأن يرفع شر هذه الجائحة، ويقي العالم أجمع من الأوبئة والأسقام.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي أيضاً استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين.
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