بعد أسابيع من العلاج..الوزير اعمارة يعلن انتصاره على كورونا وعودته لبيته

كشف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي كان قد أُصيب به قبل أسابيع، أثناء زيارة عمل قام بها في عدد من الدول الأوربية.

وكتب اعمارة على صفحته في فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن “الأطباء المشرفين أكدوا اعتمادا على التحليلات المخبرية خلو جسمي من الفيروس، وحاجة جسمي الملحة للراحة حتى يستعيد الجسم عافيته”، معبرا عن “شكره للأطباء والممرضين وكافة أصدقائه وزملائه”.

وكان عبد القادر اعمارة أول مسؤول مغربي يُصاب بفيروس كورونا المستجد.

وخضع اعمارة لعلاج في منزله من خلاله حجر صحي طوعي، قبل أن ينقل للمستشفى العسكري عدة مرات من أجل التداوي وإجراء الفحوصات.