الملك محمد السادس يظهر لأول مرة بالكمامة-صورة

ظهر الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة، بالكمامة، وذلك خلال استقباله بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من السعيد أمزازي وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وإلى جانب الملك محمد السادس، التزم رئيس الحكومة والوزيرين بارتداء الكمامة، التي صارت إجبارية، ابتداء من اليوم والثلاثاء.

أعلن قبل قليل، بشكل رسمي عن التعديلات التي طالت حكومة حكومة سعد الدين العثماني، بمغادرة وزير وتغيير في بعض القطاعات.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك بالقصر الملكي بالدار البيضاء، استقبل كلا من السعيد أمزازي وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وخلال هذا الاستقبال، وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، قام الملك بتكليف السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والت