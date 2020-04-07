انفجارغامض  في شركة صناعة صواريخ وقذائف بتركيا

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أعلن مسؤولون أتراك، الثلاثاء، أن انفجارا غامضا وقع في مقر شركة روكيتسان الدفاعية المملوكة للدولة في تركيا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة موظفين.



وقال مكتب رئيس بلدية أنقرة إن الانفجار وقع في مستودعات للوقود تابعة لروكيتسان بالقرب من بلدة المداج على مشارف العاصمة التركية.

وأضاف في بيان إن "الموظفين الثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة"، ولم يعرف سبب الانفجار على الفور.

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إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات أرسلت عدة سيارات إسعاف وعربات إطفاء، حيث شوهدت سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد من الموقع.

في حين قالت وكالة أنباء دوغان الخاصة، إن الانفجار سمع في المداج وأثار الذعر.

يذكر أن الشركة التركية للصناعات الدفاعية تقوم بتصميم وإنتاج الصواريخ والقذائف الموجهة.