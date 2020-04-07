اخبار العالم

انفجارغامض  في شركة صناعة صواريخ وقذائف بتركيا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارغامض  في شركة صناعة صواريخ وقذائف بتركيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أعلن مسؤولون أتراك، الثلاثاء، أن انفجارا غامضا وقع في مقر شركة روكيتسان الدفاعية المملوكة للدولة في تركيا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة موظفين.

 

وقال مكتب رئيس بلدية أنقرة إن الانفجار وقع في مستودعات للوقود تابعة لروكيتسان بالقرب من بلدة المداج على مشارف العاصمة التركية.

 

وأضاف في بيان إن "الموظفين الثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة"، ولم يعرف سبب الانفجار على الفور.

Advertisements

 

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات أرسلت عدة سيارات إسعاف وعربات إطفاء، حيث شوهدت سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد من الموقع.

 

في حين قالت وكالة أنباء دوغان الخاصة، إن الانفجار سمع في المداج وأثار الذعر.

 

يذكر أن الشركة التركية للصناعات الدفاعية تقوم بتصميم وإنتاج الصواريخ والقذائف الموجهة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجارغامض  في شركة صناعة صواريخ وقذائف بتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا