تعز.. قناص حوثي يستهدف شابة على مقربة من زفافها

الثلاثاء 7 أبريل 2020

قال مصدر محلي في مقبنة غرب تعز، إن مليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، قتلت امرأة قبل أيام من زفافها.



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وأوضح المصدر أن قناص مليشيا الحوثي المتمركز في جبل البرقة القحيفة استهدف الشابة سحر نصر فائد، 24 عاما، أثناء قيامها بنشر الغسيل في سطح منزلها بقرية السيلاني عزلة القحيفة، أسعفت على إثر ذلك إلى مستشفى البريهي بمدينة تعز لكنها فارقت الحياة.

وأفاد المصدر بأن مقتل سحر جاء قبل شهر من موعد عرسها التي كانت قد استكملت استعداداتها وترتيباتها لفرحة عمرها.

وبحسب إحصائية حقوقية قتلت مليشيا الحوثي 18 امرأة حتى اللحظة في المنطقة نفسها من خلال استهدافهن بجرائم قنص.