عمليات بغداد: 14832 مخالفا للحظر وحجز 1001 عجلة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، ان 14832 مخالفا للحظر وحجز 1001 عجلة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "مع إستمرار إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة تواصل تشكيلات قيادة عمليات بغداد واجباتها المكلف بها، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم السابع من نيسان من القاء القبض على ١٤٨٣٢ مخالفاً، كما حجزت ١٠٠١ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٣٩٦١٢ غرامة، كما سهلت دخول ١٠٣٨٩ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

وجددت القيادة تأكيدها "على المواطنين بأهمية التعاون مع الاجهزة الامنية في تطبيق حظر التجوال ومساندة القطعات المنفذة لهذا الواجب من أجل الحفاظ على سلامتهم من هذا الوباء".