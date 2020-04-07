بالصور.. نشيد وطني وتحية عسكرية في بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لشوارع بغداد وهي تشهد اداء النشيد الوطني والتحية العسكرية للكوادر الطبية. وبدأت في بغداد والمحافظات فعاليات بدء بث النشيد الوطني واطلاق صافرات الإنذار بعد قرار اللجنة العليا للصحة الوطنية اليوم. وشهدت نقاط التفتيش والمستشفيات والمؤسسات الخدمية الوقوف حدادا على ارواح ضحايا كورونا.



وقررت اللجنة العليا للصحة الوطنية، الثلاثاء، بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية بجميع أنحاء العراق واطلاق صافرات الإنذار في الساعة التاسعة مساء اليوم. وقررت اللجنة العليا للصحة الوطنية، الثلاثاء، بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية بجميع أنحاء العراق واطلاق صافرات الإنذار في الساعة التاسعة مساء اليوم. الصور ادناه بعدسة علي جاسم: Advertisements

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