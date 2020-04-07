- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. قناص حوثي يستهدف شابة على مقربة من زفافها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال مصدر محلي في مقبنة غرب تعز، إن مليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، قتلت امرأة قبل أيام من زفافها.
وأوضح المصدر أن قناص مليشيا الحوثي المتمركز في جبل البرقة القحيفة استهدف الشابة سحر نصر فائد، 24 عاما، أثناء قيامها بنشر الغسيل في سطح منزلها بقرية السيلاني عزلة القحيفة، أسعفت على إثر ذلك إلى مستشفى البريهي بمدينة تعز لكنها فارقت الحياة.
وأفاد المصدر بأن مقتل سحر جاء قبل شهر من موعد عرسها التي كانت قد استكملت استعداداتها وترتيباتها لفرحة عمرها.
وبحسب إحصائية حقوقية قتلت مليشيا الحوثي 18 امرأة حتى اللحظة في المنطقة نفسها من خلال استهدافهن بجرائم قنص.
كانت هذه تفاصيل خبر تعز.. قناص حوثي يستهدف شابة على مقربة من زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.