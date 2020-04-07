الصحة المغربية: تسجيل 12 حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن "تسجيل 12 حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 93 وفاة، كما تم تسجيل 64 حالة جديدة مؤكدة للإصابة بالفيروس ليرتفع مجموع الإصابات الى 1184، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 10 حالات، ليصبح مجموع المتعافين 90".
هذا وكانت الحكومة المغربية قد قررت، قي وقت سابق، العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية ابتداء من اليوم الثلاثاء بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة حسب حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب.
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