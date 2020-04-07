الصحة المغربية: تسجيل 12 حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​، عن "تسجيل 12 حالة وفاة لمصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 93 وفاة، كما تم تسجيل 64 حالة جديدة مؤكدة للإصابة بالفيروس ليرتفع مجموع الإصابات الى 1184، فيما بلغ عدد ​حالات​ الشفاء 10 حالات، ليصبح مجموع المتعافين 90".

هذا وكانت ​الحكومة المغربية​ قد قررت، قي وقت سابق، العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية ابتداء من اليوم الثلاثاء بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة حسب ​حالة الطوارئ​ الصحية المعلنة بالمغرب.