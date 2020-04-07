وكالة الطاقة الدولية: الخفض التاريخي لإنتاج النفط لن يكون كافيا لضبط السوق

رحب المدير التنفيذي لوكالة ​الطاقة​ الدولية فاتح بيرول بـ"دعوة ​السعودية​ لعقد اجتماع افتراضي بين وزراء الطاقة في ​مجموعة العشرين​ يوم الجمعة المقبل، حيث سيكون هذا الاجتماع مهم للغاية لسببين، أولهما، أنه حتى لو توافقت السعودية و​روسيا​ على رؤية لضبط الأسواق، وخفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا كما يشاع، فلن يكون ذلك كافيًا لمعالجة المشكلة الكبيرة التي نواجهها".

وحذر بيرول من توقعات الوكالة، والتي تشير إلى احتمال تراكم المخزونات بمعدل 15 مليون برميل يوميًا خلال هذا الربع، لذا فإن الصفقة المحتملة قد تجعل مزاج السوق متفائلًا لبضعة أيام أو أسابيع، لكن الناس سيدركون أنه لا تزال هناك كمية فائضة كبيرة، والسبب الثاني هو الاعتقاد بأن ​العالم​ بحاجة إلى استجابة سياسية عالمية".